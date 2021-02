Hot Wheels | un misterioso teaser lascia intendere l' arrivo di un videogioco

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le Hotsono state tra i giocattoli preferiti per generazioni: le mitiche macchinine sono diventate anche protagoniste di diversi videogiochi, ma senza maire il segno. Almeno fino ad ora... L'account Twitter ufficiale del franchise ha rito alcuni tweet piuttosto sibillini, rimandando a un sito con uncountdown che si concluderà domani pomeriggio eintravedere il player di un "trailer" di qualche tipo. Il fatto che i tweet siano indirizzati non solo al proprio pubblico ma anche, specificamente, agli account di Nintendo, Xbox e PlayStation,chiaramenteche non si tratti di un film animato o altro di simile quanto di unmultipiattaforma, probabilmente per current-gen. Leggi altro...

Come è accaduto ieri tardi, quando qualcuno ha deciso che era una buona idea aggiungere la pagina di Microsoft Store perUnleashed . Ma come probabilmente saprai, questo gioco non è stato ...Il sito Pushsquare riporta di un leak che avrebbe svelato inequivocabilmente l'esistenza diUnleashed , un nuovo gioco in sviluppo presso il collettivo di Milestone e previsto per il prossimo 30 settembre. La pagina del Microsoft Store in cui erano riportate queste informazioni è ...In un sito teaser di Hot Wheels è comparso il conto alla rovescia di un annuncio che avverrà a ridosso dello State of Play ...Hot Wheels sarà presente allo State of Play di domani sera, probabilmente con un nuovo gioco per PS5. A suggerirlo è stato l'account ufficiale Twitter del franchise, con un messaggio ...