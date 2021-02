Fd: "Forte protezione dal vaccino Johnson&Johnson" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione Forte contro il virus e può ridurre il contagio dalle persone vaccinate. Lo afferma la Food and Drug Administration in una nuova analisi postata online e riportata dai media americani. Il vaccino ha il 72% di efficacia negli Usa e il 64% in Sudafrica. Il vaccino anti-covid “one-shot” (basta una sola dose) di Johnson&Johnson è apparso sicuro ed efficace, secondo quando affermato dallo staff della Food and Drug Administration degli Stati Uniti in documenti pubblicati oggi. Si apre così la strada per la sua approvazione per l’uso di emergenza.Il gruppo di esperti indipendenti della Fda si riunisce venerdì per decidere se approvare il vaccino. Sebbene non sia vincolata a seguire i consigli dei suoi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilanti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce unacontro il virus e può ridurre il contagio dalle persone vaccinate. Lo afferma la Food and Drug Administration in una nuova analisi postata online e riportata dai media americani. Ilha il 72% di efficacia negli Usa e il 64% in Sudafrica. Ilanti-covid “one-shot” (basta una sola dose) di Johnson&Johnson è apparso sicuro ed efficace, secondo quando affermato dallo staff della Food and Drug Administration degli Stati Uniti in documenti pubblicati oggi. Si apre così la strada per la sua approvazione per l’uso di emergenza.Il gruppo di esperti indipendenti della Fda si riunisce venerdì per decidere se approvare il. Sebbene non sia vincolata a seguire i consigli dei suoi ...

Covid - 19. Prosegue a rilento la campagna vaccinale, Ugl salute: 'Poche dosi e tabella di marcia in ritardo. Ci rivolgiamo quindi al presidente Nello Musumeci perchè sulla questione faccia sentire forte la voce dei siciliani, che chiedono protezione e vaccinazioni per ripartire a livello sociale ed ...

Covid, un anno dopo: Dossier Caritas “Virus forte, comunità fragili” L’impatto del virus sulle comunità più fragili nel mondo: è quello che misura il report della Caritas, pubblicato a un anno dal primo caso di contagio in Italia. Il 63° Dossier, con dati e testimonian ...

