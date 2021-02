Donazione di plasma | al via la raccolta all’ospedale di Bergamo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) È partita l’attività didelda donatori nel centro attivoPapa Giovanni XXIII di. Il nuovo servizio, attivato ad aprile dal SIMT – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Papa Giovanni, permette ladida aferesi per la cura di pazienti con patologie ematologiche, neurologiche, metaboliche e per le terapie a base di emoderivati (immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione). Ladiè un atto volontario, anonimo e gratuito. L’aspirante donatore, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, può prenotare la visita di idoneità grazie alla nuova agenda online dedicata. La procedura guidata, presente sulla pagina dedicata alladel ...

Era già donatore di sangue o? "No, questa malattia mi ha fatto scoprire la. In generale la malattia ti fa mettere i piedi per terra, ti fa ragionare diversamente". Cosa significa ...Durante la prima e seconda ondata della pandemia , su 3mila candidati alladiiperimmune da tutta la provincia, sono stati selezionati 866 aspiranti donatori di, di cui 425 ...Durante la prima e seconda ondata della pandemia, su 3mila candidati alla donazione di plasma iperimmune da tutta la provincia, sono stati selezionati 866 aspiranti donatori di plasma, di cui 425 ...Il presidente Armando Mastroviti: "Il 2021 è iniziato bene e il plasma ha addirittura superato il sangue". Il “record“ di Michele Furia ...