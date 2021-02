Covid, Speranza: “Prossimo Dpcm valido fino a dopo Pasquetta. Non possiamo abbassare la guardia, serve prudenza. L’Rt andrà sopra 1” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Unità” e “responsabilità”, ma soprattutto è “indispensabile dire la verità al Paese” sull’andamento della pandemia. Il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al Senato, chiede di evitare le “polemiche” che “disorientano i cittadini” che sono “sempre più stanchi per questa lunga crisi”, che si dice convinto sia “all’ultimo miglio”. Proprio per questo serve ancora “prudenza” e “non possiamo “abbassare la guardia”, dice, e avvisa che “non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”. Alla scadenza delle norme anti-Covid in vigore, quindi, non ci saranno rilassamenti. E non sarà l’unica continuità con la linea tenuta finora. Anche formalmente, annuncia, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Unità” e “responsabilità”, mattutto è “indispensabile dire la verità al Paese” sull’andamento della pandemia. Il ministro della Salute Roberto, nel suo intervento al Senato, chiede di evitare le “polemiche” che “disorientano i cittadini” che sono “sempre più stanchi per questa lunga crisi”, che si dice convinto sia “all’ultimo miglio”. Proprio per questoancora “” e “nonla”, dice, e avvisa che “non ci sono le condizioni epidemiologiche perle misure di contrasto alla pandemia”. Alla scadenza delle norme anti-in vigore, quindi, non ci saranno rilassamenti. E non sarà l’unica continuità con la linea tenutara. Anche formalmente, annuncia, il ...

