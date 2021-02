Covid, il nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, include Pasqua. Speranza: "Non possiamo allentare le misure. In 5 regioni terapie intensive sopra la soglia critica"" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il ministro dell Salute al Senato sulle nuove disposizioni per il contrasto della pandemia: "Unità nazionale contro l'emergenza. Siamo all'ultimo miglio, non abbassare la guardia". "I vaccini devono essere un bene comune accessibile a tutti: no a proprietà esclusiva dei brevetti" Leggi su repubblica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il ministro dell Salute al Senato sulle nuove disposizioni per il contrasto della pandemia: "Unità nazionale contro l'emergenza. Siamo all'ultimo miglio, non abbassare la guardia". "I vaccini devono essere un bene comune accessibile a tutti: no a proprietà esclusiva dei brevetti"

