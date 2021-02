Conferenza stampa Gattuso: «Non recuperiamo nessuno. Mertens ha 10-15 minuti» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia di Napoli-Granada Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. INFORTUNATI – «Koulibaly e Ghoulam saranno a disposizione domani. Abbiamo perso Osimhen. Non recuperiamo nessuno. Sia Demme che Hysaj stanno lavorando, ma non sono pronti». Mertens – «Mertens verrà in panchina, è da tanto tempo fermo. Avrà 10-15 minuti di autonomia. Ha dato disponibilità, ma sappiamo che non è al 100%. Domani vedremo se ci sarà bisogno di lui». PRIMA PUNTA – «Non faccio nomi perché non voglio dare vantaggi. Può giocare anche Elmas come prima punta, o Politano. Domani vediamo». MOMENTO NEGATIVO – «Stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gennaroha parlato alla vigilia di Napoli-Granada Gennaro, allenatore del Napoli, ha parlato inalla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. INFORTUNATI – «Koulibaly e Ghoulam saranno a disposizione domani. Abbiamo perso Osimhen. Non. Sia Demme che Hysaj stanno lavorando, ma non sono pronti».– «verrà in panchina, è da tanto tempo fermo. Avrà 10-15di autonomia. Ha dato disponibilità, ma sappiamo che non è al 100%. Domani vedremo se ci sarà bisogno di lui». PRIMA PUNTA – «Non faccio nomi perché non voglio dare vantaggi. Può giocare anche Elmas come prima punta, o Politano. Domani vediamo». MOMENTO NEGATIVO – «Stiamo ...

