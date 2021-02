Casarano-Portici 4-0, i rossoazzurri tentano la fuga in vetta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la sfida tra Casarano e Portici, valida per la 19a giornata del girone H di Serie D. La sfida si è chiusa con un netto successo dei padroni di casa per 4-0, con una grande prestazione di Domenico Santoro, autore di una tripletta. Adesso la squadra rossazzurra tenta la fuga in vetta, ergendosi come capolista in solitaria. Male invece il Portici, che ha pagato a caro prezzo gli errori in fase difensiva e ora è scivolato al terzultimo posto. Il Casarano schianta il Portici 4-0 Sesta partita in stagione senza subire reti ed un attacco in piena forma: il Casarano schianta il Portici per 4-0 e si prende la vetta in solitaria del girone H. A decidere la gara sono state la tripletta di Santoro e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la sfida tra, valida per la 19a giornata del girone H di Serie D. La sfida si è chiusa con un netto successo dei padroni di casa per 4-0, con una grande prestazione di Domenico Santoro, autore di una tripletta. Adesso la squadra rossazzurra tenta lain, ergendosi come capolista in solitaria. Male invece il, che ha pagato a caro prezzo gli errori in fase difensiva e ora è scivolato al terzultimo posto. Ilschianta il4-0 Sesta partita in stagione senza subire reti ed un attacco in piena forma: ilschianta ilper 4-0 e si prende lain solitaria del girone H. A decidere la gara sono state la tripletta di Santoro e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Casarano Portici Risultati calcio live, Mercoledì 24 febbraio 2021 - Calciomagazine ...30 Audace Cerignola - Fidelis Andria US Bitonto - Taranto FC Brindisi - Aversa Normanna Casarano - Portici 1906 FC Francavilla - Sporting Fulgor Molfetta Lavello - Team Altamura AZ Picerno - ACD ...

Risultati Serie D, Classfiche/ Live score gironi: in campo finalmente, si gioca! ...Giugliano Latina Nola Monterosi Cassino Muravera Latte Dolce Nocerina Savoia Vis Artena Nuova Florida GIRONE H Audace Cerignola Fidelis Andria Bitonto Taranto Brindisi Real Aversa Casarano Portici ...

Precedente Casarano-Portici: arbitra Ramondino di Palermo TeleRama News Il Casarano sul velluto vince 4-0 contro il Portici: decisivo Santoro con una tripletta Il Casarano in scioltezza vince tra le mura amiche contro il Portici per 4-0 grazie alla tripletta di Santoro e al gol di Rodriguez, cubano in gol al ritorno in campo dopo tre panchine ...

Le formazioni ufficiali di Casarano-Portici: per i Salentini dal 1' Pitarresi, Argento e Rodriguez Tutto pronto al "Capozza" per il match tra Casarano e Portici valido per il secondo turno del girone di ritorno del gruppo H di Serie D. La gara valida per il secondo turno di ritorno ...

