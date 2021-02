Brescia zona arancione rafforzata, è boom di contagi (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - In provincia di Brescia, da ieri in zona arancione rafforzata a causa della diffusione della variante inglese del Covid, oggi sono stati registrati 901 nuovi contagi di Coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino della regione. L'area del Bresciano supera i numeri della più popolosa provincia di Milano, dove si registrano da ieri 773 nuovi casi, di cui 333 a Milano città. Questi i nuovi casi per provincia in Lombardia: Milano: 773 (di cui 333 a Milano città); Bergamo: 207; Brescia: 901; Como: 260; Cremona: 83; Lecco: 80; Lodi: 45; Mantova: 104; Monza e Brianza: 274; Pavia: 200; Sondrio: 11; Varese: 273. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - In provincia di, da ieri ina causa della diffusione della variante inglese del Covid, oggi sono stati registrati 901 nuovidi Coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino della regione. L'area delno supera i numeri della più popolosa provincia di Milano, dove si registrano da ieri 773 nuovi casi, di cui 333 a Milano città. Questi i nuovi casi per provincia in Lombardia: Milano: 773 (di cui 333 a Milano città); Bergamo: 207;: 901; Como: 260; Cremona: 83; Lecco: 80; Lodi: 45; Mantova: 104; Monza e Brianza: 274; Pavia: 200; Sondrio: 11; Varese: 273.

