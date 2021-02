Bond greci: scattano i risarcimenti da parte delle banche. Ecco perchè (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una sentenza molto interessante e recente, emessa dal Tribunale di Vicenza, contiene principi di diritto che potrebbero dare il via a numerose richieste di risarcimento e restituzione degli investimenti, da parte dei clienti nei confronti degli istituti di credito. Ci riferiamo al caso dei Bond greci, che ricorda da vicino quello dei Bond argentini. Infatti, dopo la precedente statuizione del Tribunale di Prato nel 2015, provvedimento di analogo contenuto è stato emesso dal giudice vicentino, che ha condannato una banca alla restituzione dell’importo investito in Bond greci, per la somma pari a € 311.837,45 più gli interessi. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sul fido bancario, come si richiede e a chi spetta, clicca qui. Bond ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una sentenza molto interessante e recente, emessa dal Tribunale di Vicenza, contiene principi di diritto che potrebbero dare il via a numerose richieste di risarcimento e restituzione degli investimenti, dadei clienti nei confronti degli istituti di credito. Ci riferiamo al caso dei, che ricorda da vicino quello deiargentini. Infatti, dopo la precedente statuizione del Tribunale di Prato nel 2015, provvedimento di analogo contenuto è stato emesso dal giudice vicentino, che ha condannato una banca alla restituzione dell’importo investito in, per la somma pari a € 311.837,45 più gli interessi. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sul fido bancario, come si richiede e a chi spetta, clicca qui....

