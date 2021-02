Benevento 5 | il video di quel finale incredibile Collarile | “Non ci ho capito più niente”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– “Che vuoi che ti dica, a un certo punto non ci hopiù”. Non ci gira intorno Antonio, direttore generale del5, all’indomani della splendida vittoria sul campo della capolista Sala Consilina. Unda brivido,lo che ha consegnato i tre punti e il pass per le final four di Coppa Italia di serie B ai giallorossi, ora distanti dalla vetta una sola lunghezza. In vantaggio 1-0 fino a un minuto dal termine con Stigliano, hanno prima incassato il gol dell’1-1 di Brunelli e poi sono stati in grado di infilare dopo pochi secondi il 2-1 usando il portiere di movimento. Un’impresa che difficilmente sarà dimenticata. “Sapevamo che avrebbero soffertola situazione, mister Oliva ...

Benevento – "Che vuoi che ti dica, a un certo punto non ci ho capito più niente". Non ci gira intorno Antonio Collarile, direttore generale del Benevento 5, all'indomani della splendida vittoria sul c ...Nonostante l'espulsione di Glick e l'avversario di tutto rispetto, il Benevento ha dimostrato di essere una squadra solida, ben organizzata che non si spaventa di fronte alle difficoltà. Il punto otte ...