Accordo con Ats: i medici di base faranno i vaccini nei centri e a domicilio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È stato siglato mercoledì 24 febbraio l'Accordo tra i medici di medicina generale e l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo in vista dell'avvio della fase massiva delle vaccinazioni anti Covid. Il documento è stato sottoscritto da tutte le tre principali sigle sindacali: F.I.M.M.G. Bergamo (dottor Mirko Tassinari), S.N.A.M.I. Bergamo (dottor Marco Agazzi) e S.M.I. Bergamo (dottor Vincenzo De Gaetano). La firma di mercoledì – all'unanimità – arriva dopo "incontri di aperto ma soprattutto costruttivo confronto con Ats – si legge in una nota dei sindacati dei medici -. Si tratta di un 'Accordo quadro', tappa indispensabile per poter poi definire a livello di Comitato Aziendale i progetti operativi sui vari setting erogativi". Un atteggiamento di confronto franco e costruttivo confermato dal direttore ...

