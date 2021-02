Vaccino | Ricercatore di Palermo diventa ‘collaborating expert’ dell’Ema

(Di martedì 23 febbraio 2021)(ITALPRESS) – L’Ema – Agenzia europea per i medicinali ha conferito il ruolo di Collaborating Expert a Claudio Costantino,dell’Università degli Studi diin “Igiene Generale ed Applicata” presso il Dipartimento PROMISE-Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”.Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi rappresenta l’ente regolatorio sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione dei vaccini più importante a livello mondiale, insieme alla FDA-Food and Drug Administration statunitense, con particolare riguardo alle tematiche della comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione sulla pratica delle vaccinazioni anti-Covid.L’attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell’Ambulatorio Vaccinale ...

Ilcapo, Aziz Sheikh, ha detto che i risultati sono stati molto, molto impressionanti ... Ma negli gli studi sulPfizer, per ottenere un buon risultato si prevedeva la ...Ilcapo, Aziz Sheikh, ha detto che i risultati sono stati molto, molto impressionanti ... Ma negli gli studi sulPfizer, per ottenere un buon risultato si prevedeva la ...Sono i dati del Public Health Scotland che mostrano un calo tra l’85 e il 94 per cento delle persone ospedalizzate tra chi aveva ricevuto la prima dose di vaccino dopo la quarta settimana dall’immuniz ...PALERMO (ITALPRESS) – L’Ema – Agenzia europea per i medicinali ha conferito il ruolo di Collaborating Expert a Claudio Costantino, ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo in “Igiene General ...