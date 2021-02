Vaccini: ok ad AstraZeneca fino a 65 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Il via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, innalza da 55 a 65 anni l'età di potrà riceverlo. Una decisione presa dopo aver ricevuto il parere dell'Agenzia italiana del farmaco e del ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il via libera alla somministrazione del vaccino, innalza da 55 a 65l'età di potrà riceverlo. Una decisione presa dopo aver ricevuto il parere dell'Agenzia italiana del farmaco e del ...

