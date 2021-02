Tim: cda approva propria lista di 10 candidati in vista rinnovo (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Il cda di Tim, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha concluso il processo avviato il 20 gennaio scorso volto alla presentazione di una lista, in vista del rinnovo per il prossimo triennio, approvandola all'unanimità. In coerenza con l'orientamento sulla composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo amministrativo della Società e nel rispetto dei passaggi procedurali già comunicati al mercato. Il Cda presenta una lista di 10 candidati, in funzione della nomina di un Board composto da 15 membri: Salvatore Rossi, nato a Bari il 6 gennaio 1949 (Presidente), Luigi Gubitosi, nato a Napoli il 22 maggio 1961 (Chief Executive Officer), Paola Bonomo, nata a Marostica (Vicenza) il 15 maggio 1969, Franck Cadoret, nato a Marsiglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Il cda di Tim, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha concluso il processo avviato il 20 gennaio scorso volto alla presentazione di una, indelper il prossimo triennio,ndola all'unanimità. In coerenza con l'orientamento sulla composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo amministrativo della Società e nel rispetto dei passaggi procedurali già comunicati al mercato. Il Cda presenta unadi 10, in funzione della nomina di un Board composto da 15 membri: Salvatore Rossi, nato a Bari il 6 gennaio 1949 (Presidente), Luigi Gubitosi, nato a Napoli il 22 maggio 1961 (Chief Executive Officer), Paola Bonomo, nata a Marostica (Vicenza) il 15 maggio 1969, Franck Cadoret, nato a Marsiglia ...

TV7Benevento : Tim: cda approva propria lista di 10 candidati in vista rinnovo... - setteBIT : Lo streaming parte con lo spot in bianco e nero con vari utenti + o - famosi e poi Tim Cook ed il suo avatar leggon… - infoiteconomia : TIM, focus su CdA per conti 2020 e lista rinnovo Board - Key4biz : Interrogazione di @FratellidItalia al ministro dell'Economia Daniele Franco sull'ingresso di @GruppoCDP nel Cda di… - Luongo11 : Nella lista dle CdA di #Tim e'' entrato il consigliere d''amministrazione di #CassaDepositiPrestiti in una posizion… -