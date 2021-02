Samantha è la nuova tronista: 'Sono curvy e non me ne vergogno' (Di martedì 23 febbraio 2021) ' Dovete fare un trono curvy, io lo Sono molto e non me ne vergogno '. Così Samantha Curcio , la nuova tronista di ' Uomini e Donne ' si presenta al pubblico di Canale 5 . Mora, occhi azzurri e molto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) ' Dovete fare un trono, io lomolto e non me ne'. CosìCurcio , ladi ' Uomini e Donne ' si presenta al pubblico di Canale 5 . Mora, occhi azzurri e molto ...

uominiedonne : Samantha entra per la prima volta in studio ?? In bocca al lupo per questa nuova esperienza a #UominieDonne! - AnonymeRai : ? Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Samantha - Affaritaliani : Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Samantha - una_nuova_me : RT @vanderwoodvsen: immagina essere fan di dayane e dare dell’omofobo a tommaso zorzi e poi votare samantha de grenet ?????? - AgenziaOpinione : UOMINI E DONNE – CANALE 5 * « SAMANTHA CURCIO 30 ANNI NATA A SAPRI (SALERNO) È LA NUOVA TRONISTA » (LINK AL VIDEO D… -