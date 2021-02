Salvini incontra Draghi | “Abbiamo parlato di riaperture”

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Mi ha chiamatodi, sarebbe banale parlare di sottosegretari, è un compito che lascio a voi”, così Matteouscendo da Palazzo Chigi dopo un incontro con il premier Mario. “Non ho da commentare nulla. Noi siamo a posto. Noi saremmo pronti a partire anche adesso fra un minuto, altri hanno difficoltà”, ha detto ancora il leader leghista sul nodo dei sottosegretari, aggiungendo che “qualcuno non ha fatto i compiti”. Ai cronisti che gli hanno domandato se con il primo ministro avesserodella possibilità che vi sia un portavoce unico del Cts, il segretario della Lega ha risposto: “meno voci diverse ci sono in televisione a dire cose diverse ad allarmare e impaurire gli italiani meglio è. Però su questo ci sarà un ...

davidefaraone : #Salvini che incontra #Zingaretti è una bella notizia. #Draghi - stefaniatalpo : Perché #draghi incontra e chiama solo Salvini? Oppure chiama anche gli altri ma gli altri non sono sui social a caz… - zazoomblog : Salvini incontra Draghi e parla ancora di riaperture: Sugli interventi mirati cè sintonia con il premier -… - MaMaurizi9 : RT @IlPrimatoN: Verso una riapertura dei ristoranti anche di sera: Salvini incontra Draghi e si dice ottimista, pure Patuanelli conferma ch… - IlPrimatoN : Verso una riapertura dei ristoranti anche di sera: Salvini incontra Draghi e si dice ottimista, pure Patuanelli con… -

'Noi siamo per la tutela della salute, ma con interventi mirati e in questo c'è sintonia con il presidente Draghi e son contento' ha spiegato, che a proposito delle nomine nel Governo ha ...non si sofferma sulla posizione espressa da Draghi durante il confronto, non spiegando se si sia detto o meno d'accordo con lui: " Penso che ci sia voglia di cambiamento. Anche da questo ...“Ho incontrato il Presidente. Abbiamo parlato del piano vaccinale, bisogna accelerare. E poi di riaperture, salute e lavoro “, così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa fuori ...Tra i tanti miracoli di cui negli ultimi giorni si è reso protagonista Mario Draghi, vi è anche quello di aver reso speculari, praticamente si confondono ormai, i due Mattei della politica italiana: R ...