Pirateria, uno studio legale Usa: profitti legati a 4 conti a Napoli (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Quattro dei conti correnti sui quali venivano versati gli illeciti profitti della Pirateria multimediale italiana sono stati attivati su filiali di istituti bancari che si trovano a Napoli. A rendere nota l'informazione è Emme-Team, lo studio di consulenza italo-statunitense che si sta occupando, tra l'altro, di fare luce sulla morte di Tiziana Cantone, la giovane vittima di revenge-porn trovata morta in casa il 13 settembre 2016 a Mugnano. "Tutte queste prove certificate dalla Corte statunitense e dai gestori di servizi internet – si legge nella nota di Emme-Team – sono già state messe a disposizione della Guardia di Finanza e consegnate alla Procura della Repubblica di Napoli". Il capoluogo partenopeo, con la possibilità di ...

