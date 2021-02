Obama e Springsteen lanciano un podcast su Spotify

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’ex presidente americano Baracksi lancia ufficialmente nel mondo deisarà infatti co-presentatore con Brucedella serie suintitolata Renegases: Born in the USA. Ilsarà composto da otto puntate e raccoglie diverse conversazioni tra il 44° Presidente USA e The Boss. I due parlano di questioni razziali, paternità, matrimonio e la condizione attuale degli USA. I primi due episodi sono già disponibili suun? Dopo Michelle anche Baracksi lancia nel mondo del. L’ex presidente americano sarà infatti co-presentatore con la star del rock Bruce ...

L'ex presidente americano sarà il co-presentatore della serie Spotify "Renegades". Spotify cambierà e lo farà portando agli utenti la nuova funzionalità di prestigio Spotify Hi-Fi ossia il servizio di qualità pari a quello dei CD. Un cambiamento importante che permetterà di raggiungere nuovi standard. Si intitola 'Renegades: Born in the USA' e parla di razzismo, paternità e della condizione attuale degli Stati Uniti. «Io e Bruce non abbiamo molto in comune, ma cerchiamo di capire questo paese e raccontare la nostra storia».