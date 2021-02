Milan-Stella Rossa in tv in chiaro? Data, orario e dove vederla in streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Milan di Stefano Pioli si prepara per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021 contro la Stella Rossa. Dopo il pareggio per 2-2 nella sfida di anData i rossoneri sono chiamati a battere gli avversari con qualsiasi punteggio, ma passeranno il turno anche pareggiando 0-0 o 1-1, mentre con il 2-2 si andrebbe ai supplementari. Appuntamento da non perdere giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 nel palcoscenico di San Siro. La sfida sarà trasmessa in chiaro su TV8, oltre che sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildi Stefano Pioli si prepara per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021 contro la. Dopo il pareggio per 2-2 nella sfida di ani rossoneri sono chiamati a battere gli avversari con qualsiasi punteggio, ma passeranno il turno anche pareggiando 0-0 o 1-1, mentre con il 2-2 si andrebbe ai supplementari. Appuntamento da non perdere giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 nel palcoscenico di San Siro. La sfida sarà trasmessa insu TV8, oltre che sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la direttasi potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

