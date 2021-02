L'Arabia Saudita apre alle donne nell'esercito: la decisione del principe Bin Salman (Di martedì 23 febbraio 2021) L'apertura è di quelle storiche: da oggi le donne possono essere reclutate nell'esercito dell'Arabia Saudita. Sono le nuove linee guida del ministero della Difesa di Riad. Le donne di età compresa tra ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) L'apertura è di quelle storiche: da oggi lepossono essere reclutatedell'. Sono le nuove linee guida del ministero della Difesa di Riad. Ledi età compresa tra ...

