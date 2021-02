In Cina domina l’ideologia comunista. In Europa quella dei social (Di martedì 23 febbraio 2021) Stiamo vivendo in una faglia del tempo che nasconde un futuro colmo di paure e di fascino. Il secolo ‘breve’, come lo ha definito Eric Hobsbawm, sta morendo. Si spengono rapidamente i fuochi che hanno bruciato idee, speranze e sogni delle vecchie generazioni. Assetate di vita e di morte. La morte dell’Occidente, le dottrine del 900 sono spente Le dottrine del ‘900 sono diventate evanescenti, indefinite, spente. Sembrano immerse in una palude confusa e malsana. Arcaici simulacri di una storia tormentata. Maschere di quell’eterna sete di potere. Che domina la storia dell’umanità. Complici beffarde di un gioco truffaldino. Dove il bagatto vince sempre. Anche quando perde. Ideologie che oramai servono solo per accusare l’avversario di responsabilità antiche. E per costruire partiti personali dalla vocazione aziendale. Solo in Cina resiste il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Stiamo vivendo in una faglia del tempo che nasconde un futuro colmo di paure e di fascino. Il secolo ‘breve’, come lo ha definito Eric Hobsbawm, sta morendo. Si spengono rapidamente i fuochi che hanno bruciato idee, speranze e sogni delle vecchie generazioni. Assetate di vita e di morte. La morte dell’Occidente, le dottrine del 900 sono spente Le dottrine del ‘900 sono diventate evanescenti, indefinite, spente. Sembrano immerse in una palude confusa e malsana. Arcaici simulacri di una storia tormentata. Maschere di quell’eterna sete di potere. Chela storia dell’umanità. Complici beffarde di un gioco truffaldino. Dove il bagatto vince sempre. Anche quando perde. Ideologie che oramai servono solo per accusare l’avversario di responsabilità antiche. E per costruire partiti personali dalla vocazione aziendale. Solo inresiste il ...

