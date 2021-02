Il principe Filippo ha un' infezione | dovrà restare ricoverato in ospedale Il bollettino ufficiale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il , consorte 99enne della regina Elisabettada ormai una settimana in un'ala privata dell'King Edward VII di Londra, è in cura per una non meglio precisata '' , ma è in ...

, oggi parole tranquillizzanti sul decorso arrivano tuttavia anche dal figlio minore del duca di Edimburgo e della regina, ilEdoardo, conte di Wessex, che in una dichiarazione a SkyNews ha ...La sovrana comparirà proprio nella stessa sera, il 7 marzxo, in cui sarà trasmessa l'intervista di Oprah Winfrey a Harry e la moglie ...