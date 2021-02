Gelo a marzo? Scenari meteo da non prendere sotto gamba (Di martedì 23 febbraio 2021) Gelo a marzo? L’ipotesi resta valida Primavera, sì, ormai ci siamo. Ne parleremo, approfonditamente, già nei prossimi approfondimenti. Prima però lasciate che l’Inverno provi a salutarci come si deve, ovvero col classico colpo di coda foriero di Scenari meteo climatici inconsueti. Il Gelo è un capitolo non ancora chiuso. E’ lassù, sull’Europa settentrionale e sulla Russia occidentale. Tra qualche giorno tornerà a farsi prepotente, sarà tale soprattutto nei primi giorni di marzo e in quel momento dovremo cominciare a guardare con attenzione ai quadranti orientali. Sì, perché le temperature caleranno e sarà un calo che arriverà proprio da quelle parti. Prima arriverà qualche sbuffo, che servirà a riportare le temperature in linea con le medie stagionali, poi potrebbero spalancarsi ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 23 febbraio 2021)? L’ipotesi resta valida Primavera, sì, ormai ci siamo. Ne parleremo, approfonditamente, già nei prossimi approfondimenti. Prima però lasciate che l’Inverno provi a salutarci come si deve, ovvero col classico colpo di coda foriero diclimatici inconsueti. Ilè un capitolo non ancora chiuso. E’ lassù, sull’Europa settentrionale e sulla Russia occidentale. Tra qualche giorno tornerà a farsi prepotente, sarà tale soprattutto nei primi giorni die in quel momento dovremo cominciare a guardare con attenzione ai quadranti orientali. Sì, perché le temperature caleranno e sarà un calo che arriverà proprio da quelle parti. Prima arriverà qualche sbuffo, che servirà a riportare le temperature in linea con le medie stagionali, poi potrebbero spalancarsi ...

CorriereQ : Meteo Italia al 9 marzo, attenzione al GELO - zazoomblog : Meteo Italia al 9 marzo attenzione al GELO - #Meteo #Italia #marzo #attenzione - CarpaneseSilva1 : RT @fabius10scudi: @BeatoBartoloL Quest'anno dovremmo ormai cavarcela (è prevista un'ultima ondata di gelo per i primi di marzo), per il pr… - fabius10scudi : @BeatoBartoloL Quest'anno dovremmo ormai cavarcela (è prevista un'ultima ondata di gelo per i primi di marzo), per… - infoitinterno : Meteo MARZO: sarà IMPROVVISO GELO con ULTIMA NEVE in Pianura? Ecco QUANDO potrebbe ARRIVARE -