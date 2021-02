Gasperini: "Real favorito, ma l'Atalanta è ambiziosa. E per fortuna Zidane non gioca..." (Di martedì 23 febbraio 2021) La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con il Real per gli ottavi di Champions League. Leggi su 90min (Di martedì 23 febbraio 2021) La conferenza stampa di Gian Pieroalla vigilia della gara con ilper gli ottavi di Champions League.

princigallomich : Gasperini “Il Real ha blasone ma noi più entusiasmo” - sportli26181512 : Atalanta-Real Madrid, tutto quello che c'è da sapere sugli ottavi di Champions League: Per la prima volta nella lor… - repubblica : Atalanta, Gasperini non si fida del Real 'incerottato': 'Restiamo in partita fino al ritorno': Il tecnico nerazzurr… - MasterblogBo : BERGAMO (ITALPRESS) - 'Il Real è la squadra più titolata al mondo, quella che ha più introiti, più blasone, è un ev… - Notiziedi_it : Gasperini “Il Real ha blasone ma noi più entusiasmo” -