Feltri contro Giletti: "Invita la gente e poi la aggredisce. Non vado più" Francesca Galici Ospite di Giuseppe Cruciani, Vittorio Feltri ha spiegato perché non va e non andrà più ospite di Massimo Giletti su La7 Vittorio Feltri ha detto basta. Il fondatore di Libero in onda a La Zanzara ha dichiarato che non sarà più ospite di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda la domenica in prima serata su La7. "Non è che ce l'ho con lui, mi limito a constatare che Invita della gente e poi la aggredisce, fa delle domande e non aspetta le risposte, questo non mi sembra molto corretto, tutto lì", ha spiegato Feltri a Giuseppe Cruciani, criticando lo stile assunto dal conduttore, soprattutto nell'ultimo periodo. Accade spesso che durante il programma ci siano discussioni, anche accese, tra gli ospiti

