Covid, in Abruzzo 322 nuovi casi, l'area pescarese è la più colpita (Di martedì 23 febbraio 2021) Pescara - Sono 322 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.081 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,89% dei campioni. Alla luce dei dati odierni, la provincia di Pescara torna la prima in Abruzzo per numero di casi complessivi dall'inizio dell'emergenza, in tutto 13.111. Nel pescarese, negli ultimi giorni, il virus dilaga a causa della diffusione della variante inglese, responsabile del 70% dei contagi. I decessi segnalati nell'ultimo bollettino sono 24, 13 dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Si tratta di persone di età compresa tra 60 e 96 anni: una in provincia di Chieti, tre in provincia di Teramo e 20 in provincia di Pescara. Il bilancio delle vittime sale a 1.652 I ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 febbraio 2021) Pescara - Sono 322 idi coronavirus accertati nelle ultime ore in. Sono emersi dall'analisi di 4.081 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,89% dei campioni. Alla luce dei dati odierni, la provincia di Pescara torna la prima inper numero dicomplessivi dall'inizio dell'emergenza, in tutto 13.111. Nel, negli ultimi giorni, il virus dilaga a causa della diffusione della variante inglese, responsabile del 70% dei contagi. I decessi segnalati nell'ultimo bollettino sono 24, 13 dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Si tratta di persone di età compresa tra 60 e 96 anni: una in provincia di Chieti, tre in provincia di Teramo e 20 in provincia di Pescara. Il bilancio delle vittime sale a 1.652 I ...

