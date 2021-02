(Di martedì 23 febbraio 2021)il Granada,rivedersi in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri il belga è tornato a Napoli dopo 23 giorni di assenza, si è sottoposto alle visite e la prima impressione è stata positiva. “Dries: reduce dal secondo e come spera il club ultimo e magari fruttuoso ciclo di riabilitazione alla caviglia sinistra in un centro di Anversa. Le impressioni a caldo? Buone, soprattutto alla luce dei risultati dei test a cui è stato sottoposto: oggi proverà a lavorare un po’ in gruppo, e ciò significa che se le risposte continueranno a essere soddisfacenti giovedìanche”. Oggisarà valutato ancora, proverà a lavorare con i compagni, a calciare e. “L’emergenza in attacco è tale che Gattuso...

Ma il belga è volato prima a Dubai, con un terapista, poi si è trasferito nella clinica belga Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a, il cui rientro a Napoli, dopo le cure per la ...Una volta tornato in città,sarà visitato e saranno stabiliti con certezza i tempi del rientro in campo.CorSport: Mertens potrebbe giocare contro il Granada. Le prime impressioni, dopo i test a cui si è sottoposto sono buone ...Gennaro Gattuso per la formazione del Napoli della 23a giornata di Serie A ritrova Koulibaly e pensa ad un cambio in attacco. Ci sono ancora problemi di formazione per il Napoli che sfida l’Atalanta a ...