Chi è Daniel Lee: lo stilista di Bottega Veneta dal successo lampo (Di martedì 23 febbraio 2021) I primi passi nel mondo della moda Daniel Lee è nato nel 1986 a Bradford, in Inghilterra. Suo padre lavorava come meccanico e sua madre era una casalinga. Voleva fare il ballerino, ma ha rinunciato dopo aver scoperto di avere i piedi piatti. I suoi genitori avrebbero preferito per lui l'università di legge o medicina ma Lee, dopo aver frequentato la Dixons City Academy di Bradford, un liceo specializzato in design e tecnologia, si è trasferito a Londra per frequentare la Central Saint Martins. La sua tutor della Dixon, Sarah Gresty, dirà di lui: «Era molto concentrato, impegnato e determinato Da studente, ha mostrato un incredibile talento creativo, tenacia e una spinta a essere il meglio che poteva essere. È stimolante ascoltare i numerosi successi di Daniels nel settore della moda». Alla Central Saint Martins ha conseguito sia la laurea triennale che ...

