Barbara d'Urso costretta a cambiare studio (Di martedì 23 febbraio 2021) Barbara d'Urso, nel parlare del successo di Live! Non è la d'Urso sul suo profilo Instagram, ha sottolineato ancora una volta la forza di una trasmissione che ottiene grandi risultati con poche spese: proprio per questioni di "risparmio", la conduttrice ha dovuto lasciare il solito studio per trasferirsi in uno più piccolo. Barbara d'Urso è tornata a ringraziare il suo pubblico che non manca mai di seguirla anche Articolo completo: dal blog SoloDonna

