Atalanta-Real Madrid, Gasperini: "E' un risultato che si gioca in due partite"

BERGAMO – Vigilia di Atalanta-Real Madrid per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha presentato in conferenza stampa la delicata sfida contro gli spagnoli, in programma alle 21 di mercoledì 24 febbraio.

Atalanta-Real Madrid, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini

In conferenza stampa Gasperini ha messo in guardia i suoi: "Non possiamo snaturarci – ha ammesso il tecnico, riportato da tuttomercatoweb.com – ma dobbiamo fare molta attenzione. E' un risultato che si gioca in due partite. Sarebbe importante..."

Atalanta_BC : Speciale #Atalanta su @Gazzetta_it ?? ?? Interviste a Romero e Tacchinardi, storie e curiosità legate ad Atalanta-R…

Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??…

tuttoatalanta : Il Real Madrid è arrivato a Bergamo: domani la sfida contro l'Atalanta in Champions

L'atalanta addirittura favorita dai bookmakers in casa contro il real.