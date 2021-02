Vaccino | campagna al rallentatore | ancora inutilizzate 1 | 2 milioni di fiale

fattoquotidiano : Covid, il ministro Garavaglia: “Il turismo riparte se tutti fanno il vaccino. Chi chiude per primo la campagna ha v… - sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - Ettore_Rosato : A Israele un calo del 94% dei casi sintomatici #Covid tra gli immunizzati,prevenendo quasi tutte le forme gravi. La… - AnnaMariaPes1 : RT @rimmel83837671: Cuba produce l'unico vaccino anticovid pubblico:finanziato e prodotto dallo stato. Distribuirà entro sei mesi cento mi… - AndreaMarano11 : RT @rimmel83837671: Cuba produce l'unico vaccino anticovid pubblico:finanziato e prodotto dallo stato. Distribuirà entro sei mesi cento mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino campagna

Leggi anche Covid, Mantovani: "Decisivo avere altri vaccini e più risorse per la ricerca" Covid, Mantovani: "Tempi record per il, ma serve unainformativa o andremo a sbattere" ...Eppure in questi primi 50 giorni divaccinale la Regione più giovane ha vaccinato molto di ... In particolare quelle delAstrazeneca scenderanno dal 50 (cinquanta) al 30%. Non è chiaro ...Attenzione alla fascia tra i 65 e i 79 anni e ai malati cronici. Oggi colloquio tra il presidente della Toscana Giani e il ministro Speranza ...Secondo il delegato della sindaca Virginia Raggi all’Accessibilità Universale, Andrea Venuto, il piano vaccini covid della Regione Lazio non ...