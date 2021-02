Uccide una giraffa, ne estrae il cuore e lo regala al fidanzato per San Valentino: il gesto macabro e disgustoso della nota cacciatrice (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il cuore sanguinante di una giraffa uccisa come pegno d’amore per il fidanzato a San Valentino. Le raccapriccianti immagini del trofeo di caccia della 32enne sudafricana Merelize Van Der Merwe hanno gocciolato sadico orrore su tutto il web. La donna che dice di cacciare fin da quando è bambina, e di aver ucciso oltre 500 animali tra leoni, elefanti e leopardi, ha voluto togliersi un ulteriore macabro sfizio pagando 1500 sterline per cacciare e Uccidere una splendida giraffa. Una volta compiuto l’orrendo gesto, la donna si è prima messa in posa sull’animale morto, poi ne ha estratto il cuore mostrandolo nuovamente all’obiettivo del fotografo. La donna oltretutto non è nuova a gesti eclatanti in spregio alla meraviglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilsanguinante di unauccisa come pegno d’amore per ila San. Le raccapriccianti immagini del trofeo di caccia32enne sudafricana Merelize Van Der Merwe hanno gocciolato sadico orrore su tutto il web. La donna che dice di cacciare fin da quando è bambina, e di aver ucciso oltre 500 animali tra leoni, elefanti e leopardi, ha voluto togliersi un ulterioresfizio pagando 1500 sterline per cacciare ere una splendida. Una volta compiuto l’orrendo, la donna si è prima messa in posa sull’animale morto, poi ne ha estratto ilmostrandolo nuovamente all’obiettivo del fotografo. La donna oltretutto non è nuova a gesti eclatanti in spregio alla meraviglia ...

