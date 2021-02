Tiziano Ferro compie 41 anni Gli auguri più belli sono quelli di Sandra Milo

(Di lunedì 22 febbraio 2021)41. E, tra le tante star che il 21 febbraio hanno augurato buon compleanno al cantante, non è mancata. Che, più che un sempliceo, ha dedicato al cantante un vero e proprio omaggio con due post Instagram in cui ha elencato tutte le qualità del divo della musica italiana.: 40in musica guarda le foto Leggi anche ...

CdGherardesca : Se l'orsetto è Tiziano Ferro mi rinchiudo nel baby alieno. #IlCantanteMascherato - GabriellaGabry0 : Buon compleanno a Tiziano Ferro che amo ?? che ieri 21 febbraio hai compiuto 41 anni vita di lotte personali e grand… - REspinozaMogro : RT @Charly360CG: #DomingoMusical Alucinado-Tiziano Ferro - MaryThunder4 : RT @IlChitarrista16: Buon compleanno #TizianoFerro ? Curiosità: 21 febbraio 1980 Nasce a Latina Tiziano Ferro, cantautore. Fonte: https://… - liliana_sottile : RT @angela18123301: Tiziano ferro è droga ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

Mediaset Play

È proprio lui:. Proprio nel giorno del suo compleanno, il cantante di Latino ha condiviso questo scatto del passato. La domanda sorge spontanea, però: voi l'avevate riconosciuto? Fonte ...Un traguardo raggiunto insieme a tantissimi altri:compie oggi, 21 febbraio, 41 anni e non nasconde tutta l'emozione e la gratitudine in un bellissimo messaggio sui suoi profili social. Lui è certamente uno dei cantanti italiani più ...L’attore romano è un’icona del cinema italiano, ma il successo lo portò a soffrire. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO > > > Tiziano Ferro rivela un terrificante segreto: fan a bocca aperta – ...Per la terza serata i cantanti in gara hanno scelto i testi di Battiato, Battisti, Dalla e Guccini, e a duettare tornano Neffa e Samuele Bersani ...