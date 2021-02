Testo di Bianca Luce Nera degli Extraliscio feat Davide Toffolo | una punk da balera sui contrari

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021)è una realtà briosa destinata a rimanere negli annali del Festival Di Sanremo. La canzone italiana, infatti, non si può circoscrivere al semplice trinomio “sole cuore amore” che tanto ha insegnato al mondo. Gliinsieme a, frontman e fondatore dei Tre Allegri Ragazzi Morti, portano al Teatro dell’Ariston un “da”, la coniugazione osmotica tra il liscio di Casadei e la rivoluzionein continuo mutamento e che oggi, in un constorico dominato da un nemico invisibile, dipinge un nuovo spaccato per un’umanità oppressa da piccolo virus infame. Al centro di...