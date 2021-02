Serie A 23esima giornata contro la Juve nessuna risoluzione alle sconfitte del Crotone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Doppietta di Ronaldo e terzo gol ad opera di Mckennei. Cordaz il migliore in campo Juventus 3 Crotone 0 Marcatori: 38° – 46° Ronaldo, 65° Mckennei Juventus (4-4-2): Buffon, Danilo, De Miral, De Ligt, Alex Sandro, Chiesa, Bentancur (Fagioli), Ramsey (Morata), Mckennie, Kulusevski (Bernardeschi). Ronaldo. All. Pirlo Crotone (4-2-3-1): Cordaz, Pereira, Magallan, Golemic, Luperto (Marrone), Vulic, Molina (Zanellato), Messias, Reca (Rispoli), Ounas (Simy), Di Carmine (Riviere). All. Stroppa Arbitro: Valerio Marini di Roma 1 Assistenti: De Meo – Fiore Quarto giudice a bordo campo: Rosario Abisso di Palermo Var: Banti, Avar: Di Iorio Ammoniti: Ramsey, Danilo, Frabotta Angoli: 5 a 2 per la Juve Recupero: 4 e 3 minuti Calcio d’avvio da parte del ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 febbraio 2021) Doppietta di Ronaldo e terzo gol ad opera di Mckennei. Cordaz il migliore in campontus 30 Marcatori: 38° – 46° Ronaldo, 65° Mckenneintus (4-4-2): Buffon, Danilo, De Miral, De Ligt, Alex Sandro, Chiesa, Bentancur (Fagioli), Ramsey (Morata), Mckennie, Kulusevski (Bernardeschi). Ronaldo. All. Pirlo(4-2-3-1): Cordaz, Pereira, Magallan, Golemic, Luperto (Marrone), Vulic, Molina (Zanellato), Messias, Reca (Rispoli), Ounas (Simy), Di Carmine (Riviere). All. Stroppa Arbitro: Valerio Marini di Roma 1 Assistenti: De Meo – Fiore Quarto giudice a bordo campo: Rosario Abisso di Palermo Var: Banti, Avar: Di Iorio Ammoniti: Ramsey, Danilo, Frabotta Angoli: 5 a 2 per laRecupero: 4 e 3 minuti Calcio d’avvio da parte del ...

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Juventus-Crotone streaming: dove vedere la gara in diretta: Juventus Crotone s… - discoradioIT : #calcio??, si chiude stasera la 23esima di campionato di serie A: alle 20:45 #JuveCrotone. #Basket ??, #Euroleague:… - infoitsport : Tre cose sulla 23esima giornata di Serie A - infoitsport : Juventus-Crotone chiude la 23esima giornata di Serie A, stasera in diretta su Sky - SerieTvserie : Juventus-Crotone chiude la 23esima giornata di Serie A, stasera in diretta su Sky -