Sanremo 2021, Naomi Campbell non sarà al fianco di Amadeus (Di lunedì 22 febbraio 2021) Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo 2021. Lo ha comunicato il direttore artistico e conduttore Amadeus, sottolineando come la defezione della supermodella e showgirl sia legata alle forti restrizioni sugli spostamenti degli Stati Uniti, che in questa fase pandemica andrebbero a costringere la Campbell a eccessivi sacrifici. Avrebbe dovuto condurre la prima serata al fianco del presentatore siciliano, niente da fare: la Pantera Nera non ci sarà. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021)nonal Festival di. Lo ha comunicato il direttore artistico e conduttore, sottolineando come la defezione della supermodella e showgirl sia legata alle forti restrizioni sugli spostamenti degli Stati Uniti, che in questa fase pandemica andrebbero a costringere laa eccessivi sacrifici. Avrebbe dovuto condurre la prima serata aldel presentatore siciliano, niente da fare: la Pantera Nera non ci. SportFace.

