Salvini detta già l'agenda a Draghi: "Si ritorni alla vita" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il segretario della Lega detta già l'agenda a Draghi e auspica una ripartenza di piscine, palestre, teatri e oratori Nemmeno il tempo di insediarsi, ancora non ci sono i sottosegretari e il segretario della Lega Nord ha già cominciato la sua campagna di opposizione all'interno del governo. Una linea che ha fruttato consensi nell'esperienza del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Salvini detta Una novella dei tempi antichi Nella terza formazione voglio Salvini col Vecchio: si studiano da parecchio, hanno la stessa ... La quarta parte che detta la legge del mio quaderno, è quel compromesso eterno che stringono Letta e ...

M5S, Di Battista: 'Non guido correnti, giusto che gli espulsi facciano ricorso' Renzi l'aveva organizzata con degli agganci: con Salvini, Gianni Letta, tutti i giornaloni che ... E poi, però, detta la linea dicendosi non d'accordo con le espulsioni: 'Credo, come ha detto Morra, che ...

"L'ho detto anche a Draghi...": ecco le condizioni di Salvini ilGiornale.it Salvini detta già l’agenda a Draghi: “Si ritorni alla vita” Il segretario della Lega detta già l’agenda a Draghi e auspica una ripartenza di piscine, palestre, teatri e oratori. Il segretario della Lega al mare (Instagram) Nemmeno il te ...

Covid, Salvini: 'Aprire i ristoranti la sera dove possibile' Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Salvini, intervenendo alla trasmissione 'Aria Pulita', chiede la riapertura di palestre, piscine, teatri e oratori, "altrimenti i danni anche mentali oltre ...

