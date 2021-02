Omar si toglie la vita a 41 anni | era una imprenditore del mondo dello spettacolo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra i tanti dimenticati dal governo prima e dal nuovo governo adesso ci sono le maestranze. E oggi, purtroppo, arriva una tragica notizia a darne conferma.Rizzato, 41nell’ambitoe titolare di un service specializzato nell’allestimento di impianti luci per concerti, grandi eventi, allestimenti fieristici, sfilate di moda, si è suicidato nella sede della sua azienda, la Hubble Eventi di Cinto Euganeo, in provincia di Padova. Il fratello Ermes ha rivelato chestava affrontando un periodo difficile, segnato soprattutto dalla mancanza di lavoro e di aiuti invisibili.La pagina Facebook “Maestranze– Veneto” ha pubblicato un lungo post ...

'È un brutto periodo per molti, - le parole del fratello di Omar Rizzato, Ermes - e di questo mio fratello Omar era molto preoccupato. Amava il suo lavoro, era un vero professionista, affidabile ...
Omar, 41 anni, imprenditore dello spettacolo si è suicidato ieri nella sede della sua azienda a Cinto Euganeo (Padova) ...