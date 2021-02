Live Non è la D’Urso: Maria Teresa Ruta in Lacrime per Amedeo Goria! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è da poco uscita dal Grande Fratello Vip, perdendo l’occasione di arrivare alla finalissima. Nella scorsa diretta di “Live – Non è la D’Urso”, la showgirl si è aperta, raccontando particolari dolorosi del suo primo matrimonio con Amedeo Goria. Scopriamo insieme i dettagli! Nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, Maria Teresa Ruta è stata protagonista del famoso confronto delle cinque sfere. La showgirl è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e ha deciso di raccontarsi un po’. In particolare, nel salotto di Barbara D’Urso, è stato affrontato il rapporto con il suo ex marito Amedeo Goria. Il giornalista, ha ultimamente espresso il ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021)è da poco uscita dal Grande Fratello Vip, perdendo l’occasione di arrivare alla finalissima. Nella scorsa diretta di “– Non è la”, la showgirl si è aperta, raccontando particolari dolorosi del suo primo matrimonio conGoria. Scopriamo insieme i dettagli! Nella scorsa puntata di– Non è laè stata protagonista del famoso confronto delle cinque sfere. La showgirl è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e ha deciso di raccontarsi un po’. In particolare, nel salotto di Barbara, è stato affrontato il rapporto con il suo ex maritoGoria. Il giornalista, ha ultimamente espresso il ...

