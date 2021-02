“Le giocatrici di beach volley devono coprirsi”. E le due tedesche non vanno a Doha per protesta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 febbraio 2021) LediKarla Borger e Julia Sude non partecipano al torneo del World Tour in Qatar a causa del codice di abbigliamento, imposto dalla famiglia reale. “Non vogliamo sostenere una cosa del genere”, ha detto Sude al Der Spiegel . Il dress code impone alle ragazzi magliette al posto delle canotte e pantaloni fino al ginocchio, in uno sport che si gioca al caldo è in praticamente in costume. Per la migliore squadra tedesca dial momento è un’imposizione fuori discussione: “Potevamo scegliere e abbiamo deciso di non partecipare”, ha detto Sude. E Borger ha chiarito: “Ad un certo punto bisogna mettere anche un confine sociale”. “Non si tratta di indossare poco o troppo. Si tratta del fatto che non possiamo fare il nostro lavoro con i nostri abiti da lavoro”, ha detto Sude. ...