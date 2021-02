La multa da due milioni a Sky per pratiche commerciali scorrette (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Sky per 2 milioni di euro per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv 'Sky Calcio' e 'Sky Sport'. "I clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport - spiega l'Authority - non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l'emergenza da Covid-19". Secondo l'Autorità, inoltre, "sono state scarse e inadeguate le informazioni relative allo 'sconto coronavirus'". In primo luogo, spiega l'Antitrust, "Sky non ha riconosciuto, a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19 e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, la ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato hato Sky per 2di euro per aver adottato trenei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv 'Sky Calcio' e 'Sky Sport'. "I clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport - spiega l'Authority - non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l'emergenza da Covid-19". Secondo l'Autorità, inoltre, "sono state scarse e inadeguate le informazioni relative allo 'sconto coronavirus'". In primo luogo, spiega l'Antitrust, "Sky non ha riconosciuto, a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19 e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, la ...

ZZiliani : Quindi, ricapitolando. Due bestemmie di #Buffon, chiare e nette come quelle di #Cristante e #Lazzari (squalificati)… - DrManq : Aiutatemi a capire. Due mesi di abbonamento sono 30 euro, per arrivare a 2M avrebbe dovuto rimborsare qualcosa meno… - Loredanataberl1 : RT @ultimenotizie: Multa da due milioni di euro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a #Sky per aver adottato tre pratiche… - Agenzia_Ansa : Due milioni di multa dall'Antitrust a Sky per pratiche scorrette #ANSA - VittorioFerram1 : RT @ultimenotizie: Multa da due milioni di euro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a #Sky per aver adottato tre pratiche… -

Ultime Notizie dalla rete : multa due Sky, 2 milioni di multa dall'Antitrust Per pratiche commerciali scorrette nell'ambito dei pacchetti 'Sky Calcio' e 'Sky Sport' Multa da due milioni di euro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Sky per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di ...

Due milioni di multa dall'Antitrust a Sky per pratiche scorrette L'Antitrust ha irrogato a Sky sanzioni per 2 milioni di euro per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv "Sky Calcio" e "...

Due milioni di multa dall'Antitrust a Sky per pratiche scorrette Agenzia ANSA Sky sanzionata dall’Antitrust con una multa da 2 milioni di euro Sanzione da parte dell'Antitrust per Sky, che ha irrorato una multa da due milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette durante il lockdown ...

Tagli boschivi, nel 2020 multe per 290mila euro e 29 denunce da parte dei carabinieri forestali. Anche nel 2021 sta proseguendo questa capillare attività di accertamento, tanto che la stazione carabinieri forestale di Radda in Chianti, a conclusione di una complessa attività di verifica tecnica, ...

Per pratiche commerciali scorrette nell'ambito dei pacchetti 'Sky Calcio' e 'Sky Sport'damilioni di euro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Sky per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di ...L'Antitrust ha irrogato a Sky sanzioni per 2 milioni di euro per aver adottato tre pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv "Sky Calcio" e "...Sanzione da parte dell'Antitrust per Sky, che ha irrorato una multa da due milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette durante il lockdown ...Anche nel 2021 sta proseguendo questa capillare attività di accertamento, tanto che la stazione carabinieri forestale di Radda in Chianti, a conclusione di una complessa attività di verifica tecnica, ...