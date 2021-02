La ex di Lavezzi è una furia: “Se apro bocca deve lasciare questo pianeta. È una persona…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Yanina Screpante e il Pocho Lavezzi si sono amati felicemente per 8 anni. Ma quello che è successo dopo ha assunto i contorini di una battaglia. Anche e soprattutto legale.Lo sfratto e la risposta di YaninaIl giudice ha infatti stabilito che Yanina deve lasciare il suo appartamento, dove vive da due anni: "C'è una sentenza di primo grado a favore del Pocho che dice che Yanina deve lasciare quell'appartamento. Lei, ovviamente, andrà in appello. Dato che lei ha vissuto lì per due anni, il Pocho vuole anche che paghi tutte le spese e l'affitto. E che se ne vada", ha raccontato il giornalista Ángel de Brito a Los Angeles de la Mañana.Anche Yanina ha detto la sua : "Se apro bocca, questo ragazzo deve andarsene dal pianeta. ... Leggi su golssip (Di lunedì 22 febbraio 2021) Yanina Screpante e il Pochosi sono amati felicemente per 8 anni. Ma quello che è successo dopo ha assunto i contorini di una battaglia. Anche e soprattutto legale.Lo sfratto e la risposta di YaninaIl giudice ha infatti stabilito che Yaninail suo appartamento, dove vive da due anni: "C'è una sentenza di primo grado a favore del Pocho che dice che Yaninaquell'appartamento. Lei, ovviamente, andrà in appello. Dato che lei ha vissuto lì per due anni, il Pocho vuole anche che paghi tutte le spese e l'affitto. E che se ne vada", ha raccontato il giornalista Ángel de Brito a Los Angeles de la Mañana.Anche Yanina ha detto la sua : "Seragazzoandarsene dal. ...

