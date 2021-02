maespo69 : RT @IlmsgitSport: Inzaghi esalta il Benevento che ferma la Roma. E Totti mette 'like' - IlmsgitSport : Inzaghi esalta il Benevento che ferma la Roma. E Totti mette 'like' - ilmessaggeroit : Inzaghi esalta il Benevento che ferma la Roma. E Totti mette 'like' - AntoPando : INZAGHI ESALTA IL BENEVENTO CHE FERMA LA ROMA E ARRIVA IL MI PIACE DI FRANCESCO TOTTI – POLEMICHE - _DAGOSPIA_ : INZAGHI ESALTA IL BENEVENTO CHE FERMA LA ROMA E ARRIVA IL MI PIACE DI FRANCESCO TOTTI – POLEMICHE… -

Ultime Notizie dalla rete : inzaghi esalta

Il Messaggero

Un altro like destinato a far discutere. Francesco Totti ha messo 'mi piace' all'ultimo post pubblicato da Filippo, che esaltava su Instagram la prova del suo Benevento contro la Roma di Fonseca. 'Prova matura e pareggio in inferiorità numerica. Abbiamo lottato fino all'ultimo contro un grande avversario. ...Da leggo.it pippofrancesco totti Non è la prima volta che succede, e non sarà nemmeno l'ultima. Francesco Totti su Instagram ha messo un 'cuore', un 'mi piace' ad un post di Filippoche celebrava l'eroica impresa dei ...Un altro like destinato a far discutere. Francesco Totti ha messo "mi piace" all'ultimo post pubblicato da Filippo Inzaghi, che esaltava ...La moglie dell'ex calciatore e allenatore della Lazio ha fatto i complimenti ad Inzaghi con un post pubblicato sul profilo Instagram ...