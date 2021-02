Gemelli, intervento record in endoscopia su tumore retto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – Si chiama Dissezione Endoscopica Sottomucosa (Endoscopic Submucosal Dissection, ESD) ed e’ una tecnica di chirurgia endoscopica avanzata, messa a punto in Giappone una ventina d’anni fa. Da allora viene comunemente utilizzata in oriente per il trattamento dei tumori dello stomaco in fase iniziale, mentre e’ poco utilizzata in Occidente, per la scarsita’ di esperti e di possibilita’ di training. Per questo, Federico Barbaro, giovane chirurgo di 37 anni, Dirigente medico presso l’Uoc di endoscopia Digestiva Chirurgica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, diretta dal professor Guido Costamagna, per impararla ha fatto un periodo di formazione presso lo University Medical Center di Yokohama, dal professor Kingo Hirasawa, un’autorita’ in materia. Un intervento straordinario. A beneficiarne, qualche ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – Si chiama Dissezione Endoscopica Sottomucosa (Endoscopic Submucosal Dissection, ESD) ed e’ una tecnica di chirurgia endoscopica avanzata, messa a punto in Giappone una ventina d’anni fa. Da allora viene comunemente utilizzata in oriente per il trattamento dei tumori dello stomaco in fase iniziale, mentre e’ poco utilizzata in Occidente, per la scarsita’ di esperti e di possibilita’ di training. Per questo, Federico Barbaro, giovane chirurgo di 37 anni, Dirigente medico presso l’Uoc diDigestiva Chirurgica, Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs di Roma, diretta dal professor Guido Costamagna, per impararla ha fatto un periodo di formazione presso lo University Medical Center di Yokohama, dal professor Kingo Hirasawa, un’autorita’ in materia. Unstraordinario. A beneficiarne, qualche ...

