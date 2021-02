G20, Sabbadini (Chair W20): “Per la parità bisogna essere sfidanti” (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – “Nessuno si aspettava di vivere un periodo così difficile, un momento così cruciale per l’umanità. La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto sulle nostre vite. Ha ammalato più di 100 milioni di persone in tutto il mondo. Lo shock che abbiamo ricevuto è stato rapido e inaspettato. L‘occupazione femminile e maschile è diminuita, in particolare per le donne. Poi il vaccino, una luce che apre grandi speranze. Abbiamo un’opportunità. L’ultima dichiarazione dei leader del G20 ha stabilito la necessità di lanciare una road map per l’uguaglianza di genere”. Inizia con questo sguardo alla cronaca più recente e alle grandi trasformazioni che vive la società globale Linda Laura Sabbadini, Chair del W20 di cui oggi alle 13 in un appuntamento seguitissimo online è partito il Kickoff. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – “Nessuno si aspettava di vivere un periodo così difficile, un momento così cruciale per l’umanità. La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto sulle nostre vite. Ha ammalato più di 100 milioni di persone in tutto il mondo. Lo shock che abbiamo ricevuto è stato rapido e inaspettato. L‘occupazione femminile e maschile è diminuita, in particolare per le donne. Poi il vaccino, una luce che apre grandi speranze. Abbiamo un’opportunità. L’ultima dichiarazione dei leader del G20 ha stabilito la necessità di lanciare una road map per l’uguaglianza di genere”. Inizia con questo sguardo alla cronaca più recente e alle grandi trasformazioni che vive la società globale Linda Laura Sabbadini, Chair del W20 di cui oggi alle 13 in un appuntamento seguitissimo online è partito il Kickoff.

