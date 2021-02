Divieto di spostarsi tra regioni prorogato al 27 marzo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il governo Draghi approva un decreto legge che proroga al 27ilditra. Nelle zone rosse stop anche alle visite ai parenti Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da… L'articolo Corriere Nazionale.

E proprio oggi il Consiglio dei ministri ha : prorogato ildi spostamenti tra Regioni fino ... Resta in zona gialla e in zona arancione la possibilità, una sola volta al giorno, di...Il provvedimento dispone: la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, delditra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da ...C'è molta attesa per i dati sull'andamento della pandemia, dopo la recrudescenza dei casi degli ultimi giorni. Intanto il divieto di spostamento tra regioni è stato prorogato al 27 marzo ...Entrando nello specifico, dunque, dovrebbe essere prorogata la regola che consente di spostarsi verso un’altra abitazione privata ad un massimo di due persone (esclusi i figli minori di 14 anni e le ...