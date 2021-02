Dal bazooka di Draghi allo schermo di Lagarde. Che cita gli scout (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Oggi, il 22 febbraio è il giorno della nascita di Lord Robert Baden-Powell, il fondatore dello scouting. E il motto degli scout, ‘sii preparato’, è adatto anche a noi”. La presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento oggi alla conferenza su stabilità, coordinamento e governance economica del Paramento europeo, ha smosso i cuori scoutistici del continente in un inatteso ma quanto mai opportuno invito a lavorare tutti nella stessa direzione. Perché sulla ripresa i Paesi Ue devono “continuare nel gioco di squadra” messo in campo contro la crisi pandemica. Solo con questa dimostrazione di unità d’intenti la a Bce è pronta per fare la sua parte. “Dobbiamo spingere assieme, a tutti i livelli per raggiungere i nostri obiettivi comuni e assicurare che l’Europa possa emergere dalla pandemia più ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Oggi, il 22 febbraio è il giorno della nasdi Lord Robert Baden-Powell, il fondatore delloing. E il motto degli, ‘sii preparato’, è adatto anche a noi”. La presidente della Bce, Christine, nel suo intervento oggi alla conferenza su stabilità, coordinamento e governance economica del Paramento europeo, ha smosso i cuoriistici del continente in un inatteso ma quanto mai opportuno invito a lavorare tutti nella stessa direzione. Perché sulla ripresa i Paesi Ue devono “continuare nel gioco di squadra” messo in campo contro la crisi pandemica. Solo con questa dimostrazione di unità d’intenti la a Bce è pronta per fare la sua parte. “Dobbiamo spingere assieme, a tutti i livelli per raggiungere i nostri obiettivi comuni e assicurare che l’Europa possa emergere dalla pandemia più ...

