Covid, terza ondata: la Calabria è pronta? 'Non si è fatto nulla per le Terapie intensive' (Di lunedì 22 febbraio 2021) A dirlo, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, è Domenico Minniti , anestesista del Gom di Reggio e presidente regionale Aaroi - Emac Calabria . 'Non è cambiato nulla'. Minniti ricorda ... Leggi su zoom24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) A dirlo, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, è Domenico Minniti , anestesista del Gom di Reggio e presidente regionale Aaroi - Emac. 'Non è cambiato'. Minniti ricorda ...

