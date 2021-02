Covid-19, il microbiota intestinale aiuta a capire se l’infezione è seria (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da qualche tempo diversi studi sull’infezione da virus sars-CoV-2 concentrano l’attenzione sul ruolo dei batteri, dei virus e degli altri abitanti invisibili dell’intestino umano, che compongono il cosiddetto “microbiota”. Ora una ricerca italiana dimostra come l’infezione da Sars-Cov-2 provoca alterazioni della flora in, pubblicata sulla prestigiosa rivista Plos One, rivela come lo studio di questa popolazione con sistemi di sequenziamento genomico di nuova generazione possa fornire nuovi strumenti per la diagnosi e per la terapia del Covid-19, e per definire meglio chi corre i rischi maggiori dall’infezione. Lo studio è stato condotto da studiosi dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI) di Roma e dall’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Dalle ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da qualche tempo diversi studi sulda virus sars-CoV-2 concentrano l’attenzione sul ruolo dei batteri, dei virus e degli altri abitanti invisibili dell’intestino umano, che compongono il cosiddetto “”. Ora una ricerca italiana dimostra comeda Sars-Cov-2 provoca alterazioni della flora in, pubblicata sulla prestigiosa rivista Plos One, rivela come lo studio di questa popolazione con sistemi di sequenziamento genomico di nuova generazione possa fornire nuovi strumenti per la diagnosi e per la terapia del-19, e per definire meglio chi corre i rischi maggiori dal. Lo studio è stato condotto da studiosi dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI) di Roma e dall’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Dalle ...

AgencyZero39 : Dall’analisi del microbiota intestinale uno strumento in più per la diagnosi del Covid-19 - sgrnet_it : Una ricerca dell’INMI “Lazzaro Spallanzani' e dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza apre nuove prospettive per… - giulianisenior : RT @operapadrepio: 2/2Valerio Pazienza, biologo Laboratorio di ricerca in Gastroenterologia #CasaSollievo «Questi dati possono aprire nuove… - giulianisenior : RT @operapadrepio: 1/2 L’infezione da Sars-Cov-2 provoca alterazioni della flora intestinale che possono fornire strumenti per la diagnosi… - NicolettaCocco : RT @insalutenews: Covid, sequenziamento genomico del microbiota intestinale apre la strada a promettenti applicazioni diagnostiche e clinic… -