Chi era Vittorio Iacovacci, il carabiniere morto in Congo per difendere l'ambasciatore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Aveva appena trent'anni Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nella Repubblica Democratica del Congo durante l'attentato di stamattina contro un convoglio dell'Onu che trasportava l'ambasciatore Luca Attanasio, anche lui deceduto. Il militare dell'Arma si era arruolato nel 2016 e ora apparteneva al XIII Reggimento «Friuli Venezia Giulia», con sede a Gorizia. Si era specializzato nella protezione e nella scorta di personale sensibile. Il giovane carabiniere era originario di Sonnino, piccolo centro in provincia di Latina. Non era sposato e non aveva figli, ma aveva un fratello arruolato nella Marina Militare. «La comunità di Sonnino è sgomenta per questa giovane e tragica perdita», ha dichiarato il sindaco della cittadina dell'agro pontino, Luciano De Angelis. «Proclameremo il ...

